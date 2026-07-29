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Dünya
AA 29.07.2026 17:59

Fransa'nın güneybatısında yangınlar nedeniyle yüzlerce hane elektriksiz kaldı

Fransa'nın güneybatısında günlerdir devam eden yangınlar henüz söndürülemezken iki vilayette yüzlerce hane elektriksiz kaldı.

Fransa'nın güneybatısında yangınlar nedeniyle yüzlerce hane elektriksiz kaldı
[Fotograf: Reuters]

Fransız elektrik dağıtım şirketi Enedis'ten yapılan açıklamada, Gironde vilayetinde 450, Landes vilayetinde ise 900'ü aşkın haneye elektrik hizmeti verilemediği belirtildi.

Enedis, önceliklerinin abonelerinin güvenliği olduğunu ve elektrik hizmetlerinin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Sağlık Bakanı Stephanie Rist, günlerdir devam eden yangınların hava kalitesini olumsuz etkilediği Gironde'da 5 milyondan fazla maske dağıtılacağını açıkladı.

Ayrıca dijital platformdan rezervasyon ve konaklama hizmetleri sağlayan Airbnb şirketi de yangında tahliye edilen ya da evleri zarar gören vilayet sakinlerine ücretsiz konaklama imkanı sağlayabileceğini duyurdu.

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