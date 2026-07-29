Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Kyodo ajansının eyalet yetkililerine dayandırdığı haberine göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Kumamoto Eyalet Valiliği de depremde 31 kişinin yaralandığını ve 7 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) verilerine göre ilk depremin meydana geldiği dün yerel saatle 16.27'den bu yana 29 Temmuz yerel saatle 21.00'e kadar Kumamoto bölgesinde farklı büyüklüklerde toplam 220 sarsıntı oluştu.

Tahliyeler ve arama kurtarma

Ulusal basındaki haberlere göre, Kumamoto genelinde 450 farklı tahliye merkezinde yaklaşık 8 bin kişi barınıyor.

Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinden (SDF) yaklaşık 4 bin 600 görevli ve 11 eyaletten 500'e yakın kolluk kuvveti arama kurtarma çalışmaları için bölgeye sevk edildi.

Bölgeye yönelik hava tahminleri doğrultusunda 40 santigrat dereceyi bulabilecek sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Tahliye merkezlerinde barınan ve kurtarma çalışmalarına katılanlara yönelik olası sıcak çarpması riskine karşı sık sık sıvı ve elektrolit takviyesi tüketmeleri tavsiye edildi.

Kumamoto'nun da yer aldığı Kyuşu bölgesinde yüksek hızlı tren (şinkansen - mermi tren) ile yerel demir yolu seferleri geçici olarak durduruldu.

Japonya Havayolları (JAL) ve All Nippon Airways (ANA) bazı seferlerini iptal etti.

Sony Corp., Renesas Electronics, Tokyo Electron, Mitsubishi Corp., Toyota Motor, Honda Motor ve Nippon Paper gibi Japon sanayi kuruluşları eyalet içindeki üretim tesislerinde faaliyetleri geçici durdurdu.

Yüzey hareketi ve zemin çökmesi

Japonya Jeouzamsal Bilgi Kurumu (GSI), yaptığı açıklamada şiddetli depremin ardından, Yatsuşiro şehrindeki yer yüzeyinin kuzeydoğu yönünde yaklaşık 84 santimetre hareket ettiğini bildirdi.

Yer kabuğu hareketlerini izlemek için ülke genelinde yaklaşık 1300 noktada GPS tabanlı kontrol istasyonlarına sahip olduğunu kaydeden GSI, son depremde Yatsuşiro'da 30 santimetrelik zemin çökmesi yaşandığını belirtti.

JMA deprem ve tsunami risk azaltma uzmanı Kiyomoto Masaşi, sismik aktif bölgenin, Kumamoto'nun iç kesimleri ile Yatsuşiro Denizi arasında yaklaşık 50 kilometre boyunca uzandığını ifade etti.

Gelecek bir hafta boyunca bölge olası yeni depremlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Kiyomoto, 7 büyüklüğünde bir depremin daha meydana gelebileceğini sözlerine ekledi.

"Zamana karşı yarış"

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, düzenlediği basın toplantısında depremde çatısı çöken ve duvarları yıkılan Aeon Mall alışveriş merkezi ile bacası çöken Nippon Paper Yatsuşiro Fabrikası'nda "birçok kişinin mahsur ve kayıp durumda" olduğunu belirtmişti.

Takaiçi, "Halen kurtarılmayı bekleyen insanlar var ve gerçekten zamana karşı yarışıyoruz. Mümkün olduğunca çok insanı kurtarmak için tüm gücümüzü seferber edeceğiz." dedi.

Deprem

7,1 büyüklüğündeki sarsıntı, yangınlar, yol ve köprü çökmeleri dahil olmak üzere, eyalet genelinde geniş çaplı hasara yol açtı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Uki ve Hikawa bölgelerinde dün yerel saatle 16.27'de deprem meydana geldi. 7,1 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Kumamoto eyaletinde Nisan 2016’da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 277 kişi yaşamını yitirmişti.

Dünyada deprem riski en yüksek ülkelerden biri olan Japonya, volkanlar ve okyanus çukurlarından oluşan "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.