MGÜ Rektörü Kaçar: Mezunların istihdamı için 4 bakanlıkla çalışma yapacağız

Son atama kararı ile Ankara MGÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, ilk önceliklerinin üniversiteyi uluslararası alanda daha görünür hale getirmek olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Kaçar, "Üniversitenin uluslararası olması çok kıymetli. Türk kültürü açısından, Türk milli ve manevi değerleri açısından uluslararası kimliğimizi gösterebilmemiz çok önemli. Bunun için biz uluslararası alanda Türk milli ve manevi değerlerini temsil eden etkinlikler yaparak başlayacağız çalışmalarımıza.

Onların en başında da tabii festivaller geliyor. Hem biz yurt dışında, özellikle Avrupa, daha sonra Türk dünyası ve Balkanlar olmak üzere Türk kültürünü tanıtacağız. Müziğimizle, güzel sanatlarımızla festivallere katılacağız" diye konuştu.

"İki orkestra oluşturabiliriz"

Uluslararası festivallerde üniversiteyi temsil edecek yeni sanat toplulukları oluşturacaklarını belirten Prof. Dr. Kaçar, "Bu festivallere katılabilmemiz için bizim çok önemli, çok güçlü bir kadromuz var. Güzel sanatlar alanında, gerekse müzik alanında bu kadroları en verimli şekilde kullanacağız ve bir orkestra oluşturacağız. Hatta iki orkestra bile oluşturabiliriz. Batı müziği orkestrası içinde geleneksel Türk müziği çalgılarını da barındıran, ayrıca tamamen geleneksel çalgılardan oluşan bir orkestranın da olmasında fayda var diye düşünüyorum.

Hem akademik kadroyla hem sanatçılarla workshoplar yapacağız. Bunlar hep uluslararası olacak ve projeler gerçekleştirmek istiyoruz. Bizimle iş birliği yapmak isteyen pek çok kurum var. O kurumlarla güzel sanatsal etkinlikler yapacağız. Yurt dışında yaptığımız gibi uluslararası sanat topluluklarını da Türkiye'ye, Ankara'ya ve Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine taşıyacağız" açıklamasında bulundu.

"Gelecek endişesi duymasınlar"

Sanat eğitimi alan gençlerin gelecek kaygısı yaşamaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kaçar, "Sanatçılar veya sanat okullarında yetişen öğrenciler geleceklerinden endişe duymasınlar. Eğer kendilerini iyi yetiştiriyorlarsa onlara açılacak kapı çok fazla. Ama vasat ve vasat altı öğrenciler için kapılar açılmıyor maalesef. İyi sanatkar olmak gerekiyor, hakkını vermek gerekiyor. İstihdam ancak nitelikli eğitimle mümkün olacaktır. Öğrencilerin çok iyi yetişmesi gerekiyor.

Ben bu anlamda gerek müfredatları gerekse öğrencilerin hocalarıyla yapmış olduğu birebir çalışmaları yakından takip edeceğim. Öğrencilerin bir vizyon sahibi olması gerekiyor. Eğer öğrenci vizyoner bir bakış açısıyla mesleğini kendine adarsa zaten yeni projelerde yer alacaktır ve yeni devlet imkanları bulacaktır" dedi.

Yeni projeler hazırlanacak

Prof. Dr. Kaçar, üniversite mezunlarının istihdamına yönelik yeni projeler hazırlayacaklarına söyleyerek, "Kültür Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi dört bakanlıkla çalışmalarımız olacak. Ben aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu üyesi de olduğum için bu alanda öğrencilerimizin istihdamı konusunda bu bakanlıklarla neler yapabiliriz üzerine projeler elbette geliştireceğim.

Buradan mezun olanlar sanatçı olabilir, akademisyen olabilirler, öğretmen olabilirler. Özellikle müzik teknolojileri alanında tonmayster, ses kaydı, miks yapan kişiler olabilirler. Türkiye'nin bu alanlarda yetişmiş elemana ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu.