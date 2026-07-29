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Dünya
AA 29.07.2026 20:03

Gazze Şeridi'nde 2 bin 276 aile nüfus kayıtlarından tamamen silindi

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları sonucu Filistinli 2 bin 276 ailenin nüfus kayıtlarından tamamen silindiği ve 60 bin 737 çocuğun yetim veya öksüz kaldığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde 2 bin 276 aile nüfus kayıtlarından tamamen silindi
[Fotograf: AA]

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Ekim 2023-Temmuz 2026 dönemine ait istatistikleri içeren "Filistinli Ailelere Yönelik Katliamlar" başlıklı bir rapor yayımladı.

Rapora göre, söz konusu dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırlar sonucu Filistinli 2 bin 276 aileden 8 bin 858 kişi hayatını kaybetti ve bu aileler nüfus kayıtlarından tamamen silindi.

Aynı dönemde İsrail saldırılarına hedef olan Filistinli 2 bin 348 aileden (8 bin 340 kişi) ise geriye sadece birer kişi, 4 bin 903 aileden ise birden fazla kişi hayatta kaldı.

- 60 binden fazla çocuk anne veya babasını kaybetti

Raporda, İsrail saldırılarında anne veya babasını kaybeden Filistinli çocukların durumuna ilişkin çarpıcı verilere de yer verildi.

Buna göre, Gazze Şeridi'nde toplam 60 bin 737 çocuk yetim veya öksüz kaldı. Bu çocuklardan 52 bin 95'i babasını, 5 bin 929'u annesini, 2 bin 713'ü ise her iki ebeveynini birden İsrail saldırılarında kaybetti.

En ağır bilanço Gazze kentinde

Yetim ve öksüz kalan çocukların bölgelere (kentlere) göre dağılımı da raporda ayrıntılı olarak aktarıldı. En fazla ebeveyn kaybının yaşandığı Gazze vilayetinde 19 bin 700 çocuk babasını, 2 bin 83 çocuk annesini, bin 75 çocuk ise her iki ebeveynini kaybetti.

Diğer bölgelerde ise yetim kalan Filistinli çocukların durumu şu şekilde sıralandı:

Gazze'nin kuzeyinde 12 bin 32 çocuk babasını, 1464 çocuk annesini, 635 çocuk her ikisini kaybetti. Orta Bölgede, 6 bin 362 çocuk babasını, 862 çocuk annesini, 418 çocuk her ikisini kaybetti. Han Yunus'ta 8 bin 839 çocuk babasını, 949 çocuk annesini, 378 çocuk her ikisini kaybetti. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ise 5 bin 162 çocuk babasını, 571 çocuk annesini, 207 çocuk ise her iki ebeveynini birden kaybetti.

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