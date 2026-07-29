Açık 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 29.07.2026 21:00

NATO'dan 'Türk Yıldızları' paylaşımı

NATO, Türk Yıldızları'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladığı anda yaptığı selamlama uçuşunu "Keskin Kanatlar" ifadesiyle paylaştı.

NATO'dan 'Türk Yıldızları' paylaşımı
[Fotograf: AA]

NATO'nun sosyal medya hesabında, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Temmuz'da ABD Başkanı Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı anda yaptığı selamlama uçuşunun görüntülerine yer verildi.

Paylaşımda, Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşunu hassas zamanlamayla yaptığı belirtilerek, Türk Yıldızları'na hitaben "Keskin Kanatlar" ifadesi kullanıldı.

Trump, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında geldiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanmış, Türk Yıldızları karşılama sırasında ABD bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve beyaz dumanlarla selamlama uçuşu yapmıştı.

 

ETİKETLER
NATO Türk Yıldızları
Sıradaki Haber
BBP Genel Başkanı Destici: Yazıcıoğlu'nun ölümünde kimin kastı varsa ortaya çıkarılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:03
KKTC Dışişleri, Türkiye'nin Guterres ile ilgili açıklamasını memnuniyetle karşıladı
21:51
Çanakkale Boğazı gemi trafiği, karaya oturan yük gemisi nedeniyle askıya alındı
21:41
BM: Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı yerlerin yüzde 83'ü kemirgen ve parazit istilası altında
21:34
Fed beklendiği üzere faizi sabit bıraktı
20:12
Filistinli kadın: İsrail hapishanesinde sorguda taciz edildim ve ailemle tehdit edildim
20:07
Gazze Şeridi'nde 2 bin 276 aile nüfus kayıtlarından tamamen silindi
Yeşil ile mavinin buluştuğu adres: Gideros Koyu
Yeşil ile mavinin buluştuğu adres: Gideros Koyu
FOTO FOKUS
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ