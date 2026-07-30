Açık 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.07.2026 19:48

ABD'de şiddetli ishale yol açan "siklosporiyazis" vakalarının sayısı 45 eyalette 18 bini aştı

ABD'de şiddetli ishale yol açan, parazit kaynaklı bağırsak hastalığı "siklosporiyazis" vakalarının sayısının 45 eyalette 18 bini aştığı bildirildi.

ABD'de şiddetli ishale yol açan "siklosporiyazis" vakalarının sayısı 45 eyalette 18 bini aştı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) açıklamasına göre, parazitik bir bağırsak enfeksiyonu "siklosporiyazis" vakaları ülke genelinde yayılıyor.

Buna göre, mayıstan itibaren laboratuvar ortamında saptanmış 6 bin 707 yerel siklosporiyazis vakası bildirilirken, bunların 423'ü için hastane yatışı verildi.

Laboratuvar ortamında doğrulanmamış ve daha fazla analiz gerektiren 11 bin 500'den fazla ek "siklosporiyazis" vakası da kayda geçti. Böylelikle ABD genelinde "siklosporiyazis" vakalarının sayısı 45 eyalette 18 bini aştı.

ABD basınında, "siklosporiyazis" vakalarının 9 eyalette bazı restoranlarda "doğranmış buzdağı marulundan" kaynaklandığının saptandığı belirtildi.

Parazit kaynaklı bağırsak hastalığı olarak bilinen "siklosporiyazis", kirli su veya insan dışkısı bulaşmasını içeren uygunsuz gıda işleme yöntemleri yoluyla özellikle çiğ tüketilen sebze ve meyve ürünleri gibi gıdalarla bulaşabiliyor.

Şiddetli ishale yol açan "siklosporiyazis", mikroskobik bir parazit olan "Cyclospora" kaynaklı bir hastalık olarak biliniyor.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Rekor sıcaklıkların yaşandığı Fransa'da hastanelere 33 bin klima sağlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:51
Gömeç'te başlayan yangın Ayvalık'a sıçradı
20:13
Karaman'da 3 yaşındaki çocuğa saldıran köpeğin sahibi tutuklandı
18:55
Ahbap Derneği soruşturmasında 7 şüpheliye tutuklama talebi
18:40
Rekor sıcaklıkların yaşandığı Fransa'da hastanelere 33 bin klima sağlandı
18:35
İletişim Başkanlığının yapay zekalı medya izleme projesi "Bilge Uz"a ödül
18:40
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Türkiye en zor günümüzde yanımızda oldu
Antalya'daki yangında zarar gören evler havadan görüntülendi
Antalya'daki yangında zarar gören evler havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
TRT'nin acı kaybı
TRT'nin acı kaybı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ