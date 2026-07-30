Açık 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 30.07.2026 18:36

İletişim Başkanlığının yapay zekalı medya izleme projesi "Bilge Uz"a ödül

İletişim Başkanlığının "Bilge Uz: Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi", ​​​Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen "Verimlilik Proje Ödülleri" Yapay Zeka Kategorisi'nde ikincilik ödülüne layık görüldü.

İletişim Başkanlığının yapay zekalı medya izleme projesi "Bilge Uz"a ödül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda dijital dönüşüm ve yapay zeka alanında yürütülen çalışmalar kapsamında geliştirilen "Bilge Uz: Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi", yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş medya izleme imkanı sunuyor.

Sistem, geniş hacimli medya içeriğini kullanıcıların ilgi ve sorumluluk alanlarına göre süzerek ilgili birimlere ve karar alıcılara doğrudan ulaştırarak, medya takibi süreçlerinde iş yükünü azaltarak zaman ve kaynak verimliliği sağlıyor.

Bakanlık tarafından 2014'ten bu yana düzenlenen ve kamu ile özel sektörde verimliliği artıran yenilikçi uygulamaları görünür kılmayı amaçlayan programa, 2025 döneminde 49 ilden 451 proje başvurusu yapıldı.

Bağımsız değerlendiricilerin incelemeleri sonucunda finale kalan 72 proje arasından 28'i, 10 ayrı kategoride ödüle değer bulundu. Değerlendirmede projelerin sağladığı etki, yenilikçi yaklaşımı, sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılabilirliği esas alındı.

Kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının aynı platformda yarıştığı programda elde edilen derece, Başkanlığın kurumsal süreçlerinde yapay zeka tabanlı çözümlere verdiği önemin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ödülün, KOSGEB'de 28 Temmuz'da gerçekleştirilen "11. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni"nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan'a verildiği bildirildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın öncülüğünde kamu iletişiminde dijital dönüşümü ve yapay zeka odaklı yenilikçi uygulamaları geliştirme çalışmalarını sürdüren İletişim Başkanlığı, nisanda da Kamu Bilişim Zirvesi'nde yapay zeka odaklı projeleri nedeniyle başarı belgesine layık görülmüştü.

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 20 oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:50
ABD'de şiddetli ishale yol açan "siklosporiyazis" vakalarının sayısı 45 eyalette 18 bini aştı
19:51
Gömeç'te başlayan yangın Ayvalık'a sıçradı
20:13
Karaman'da 3 yaşındaki çocuğa saldıran köpeğin sahibi tutuklandı
18:55
Ahbap Derneği soruşturmasında 7 şüpheliye tutuklama talebi
18:40
Rekor sıcaklıkların yaşandığı Fransa'da hastanelere 33 bin klima sağlandı
18:40
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Türkiye en zor günümüzde yanımızda oldu
Antalya'daki yangında zarar gören evler havadan görüntülendi
Antalya'daki yangında zarar gören evler havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
TRT'nin acı kaybı
TRT'nin acı kaybı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ