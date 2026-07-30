Açık 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.07.2026 18:31

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Türkiye en zor günümüzde yanımızda oldu

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Türkiye ile Lübnan arasında köklü ilişkiler bulunduğunu belirterek, "Her iki ülke halkının yararına ve bölgenin istikrarına olacak şekilde işbirliği iradesi mevcut." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Türkiye en zor günümüzde yanımızda oldu

Avn, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile Lübnan arasında köklü ilişkiler olduğunu belirten Avn, "Aynı zamanda işbirliğini daha da güçlendirmek için her iki ülke halkının yararına ve bölgenin istikrarına olacak şekilde işbirliği iradesi mevcut." ifadesini kullandı.

Avn, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak karşılama, misafirperverlik ve davet için teşekkür etti.

Bu ziyaretin gerçekten çok önemli bir dönemde gerçekleştiğini vurgulayan Avn, bölgenin şu anda geleceğinin resmedildiği bir yer haline geldiğini dile getirdi.

Avn, Türkiye-Lübnan kardeşliğinin çok önemli olduğunun ve ilerleyen dönemde bu geleceğin inşası konusunda büyük rol oynadığının altını çizerek, "Sayın Erdoğan, gerçekten vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir ve bu ilişkileri yeni bir işbirliği düzeyine taşımak için kararlıdır." dedi.

ETİKETLER
Lübnan Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
İran, Kuveyt’teki ABD'ye ait üsse saldırı düzenlediğini açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:50
ABD'de şiddetli ishale yol açan "siklosporiyazis" vakalarının sayısı 45 eyalette 18 bini aştı
19:51
Gömeç'te başlayan yangın Ayvalık'a sıçradı
20:13
Karaman'da 3 yaşındaki çocuğa saldıran köpeğin sahibi tutuklandı
18:55
Ahbap Derneği soruşturmasında 7 şüpheliye tutuklama talebi
18:40
Rekor sıcaklıkların yaşandığı Fransa'da hastanelere 33 bin klima sağlandı
18:35
İletişim Başkanlığının yapay zekalı medya izleme projesi "Bilge Uz"a ödül
Antalya'daki yangında zarar gören evler havadan görüntülendi
Antalya'daki yangında zarar gören evler havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
TRT'nin acı kaybı
TRT'nin acı kaybı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ