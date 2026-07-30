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Gündem
AA 30.07.2026 18:18

Bakan Yumaklı orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünden beri 169 yangına müdahale ettik ve 163'ünü tamamen kontrol altına aldık, Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınları da tamamen kontrol altına alındı" bilgisini paylaştı.

Bakan Yumaklı orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, dünden bu yana ülke genelinde 110’u orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale edildiğini ve bu yangınların 163'ünün tamamen kontrol altına alındığını söyledi.

Söndürülenler arasında Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınları da bulunuyor.

Kaş'ta çıkan orman yangını söndürüldü
Kaş'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Yumaklı 5 ilde devam eden 6 yangınla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

" Mersin Gülnar ve Muğla Seydikemer yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya Alanya ve Muğla Fethiye yangınlarının enerjisi düşürüldü. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç’teki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahaleleri yoğun şekilde sürüyor."

Bakan ayrıca, "Orman kahramanları Yeşil Vatan için mücadele ediyor. Sen de yeni yangınlara sebep olma" paylaşımında bulundu.

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Son Dakika Orman Yangını İbrahim Yumaklı Antalya
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