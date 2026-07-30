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Dünya
AA 30.07.2026 17:25

Almanya'da artan sıcaklık "kuraklığa ve su kısıtlamalarına" sebep oluyor

Almanya'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, kuraklığı ve su kısıtlamalarını da beraberinde getiriyor.

Almanya'da artan sıcaklık "kuraklığa ve su kısıtlamalarına" sebep oluyor

Alman Meteoroloji Servisinin (DWD) ölçümlerine göre, Würzburg kenti yakınlarında bulunan Bad Brückenau beldesinde sıcaklık bugün 40,9 dereceye ulaştı. Aşırı sıcakların etkisiyle kuraklık da derinleşiyor.

DWD'nin verilerine göre, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde temmuz ayı, "1881'de kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en kurak temmuz" olarak kayıtlara geçti.

Eyalette metrekare başına düşen yağış miktarı yalnızca 18 litre olarak ölçüldü. Bu sayı, daha önce en kurak temmuz olarak kaydedilen 2018'deki 26 litrelik seviyenin de oldukça altında kaldı.

Kuraklık nedeniyle Almanya genelinde 100'den fazla şehir ve ilçe, su tüketimini sınırlandıran önlemler aldı.

En sıkı uygulamaların yürürlüğe girdiği şehirlerden Münih'te, bahçelerdeki havuzların doldurulması, çimlerin sulanması ve otomobillerin yıkanması yasaklandı.

Hannover'de hava sıcaklığının artmasıyla bahçe sulamasına izin verilmiyor.

Potsdam'da ise devlete ait saray bahçelerinin sulanması durduruldu.

Uzmanlar, yaşananların Almanya'nın uzun süreli kuraklık dönemlerine karşı su yönetimi konusunda yeterince hazırlıklı olmadığını ortaya koyduğunu belirtiyor.

Ülkede su kaynaklarının korunmasına yönelik daha kapsamlı ve sürdürülebilir önlemlere ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.

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