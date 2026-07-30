Açık 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.07.2026 15:05

ABD'de, uçuşlarda insana ve evcil hayvana benzeyen robotlara yasak

ABD'de hava yolu şirketleri Delta ve United Airlines'ın, uçuşlarda insansı ve evcil hayvana benzeyen robotları yasaklayacağı duyuruldu.

ABD'de, uçuşlarda insana ve evcil hayvana benzeyen robotlara yasak
[Fotograf: Reuters]

The Hill'in haberine göre, Delta ve United Airlines, uçuşlara kabin bagajı ya da uçak altı bagajı politikalarında değişikliğe gidecek.

Hava yolu şirketleri, güvenlik gerekçesiyle insana ve evcil hayvana benzeyen robotları uçaklara almayacak.

Southwest Hava Yolları da bir yolcunun robotla uçağa binmesi üzerine daha önce benzeri bir adım atmıştı.

Robotlara güç sağlamak için sıklıkla kullanılan pil türleri, uçak yolculuklarında halihazırda yasaklanmış durumda. Ağır lityum-iyon piller, yanlış kullanıldıklarında veya patladıklarında yangın tehlikesi oluşturuyor.

ETİKETLER
ABD Hava Yolu
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da neyi hedefliyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:08
MTV ve gelir vergisi ödemeleri için yarın son gün
15:07
Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına bekleniyor
15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan'ı kabul etti
15:04
Merkez Bankası rezervleri 162,6 milyar dolar oldu
14:11
Hac için kesin kayıt işlemleri başladı
14:04
Mahalle esnafı Mobil DOA cihazıyla ambalaj iadesi toplamaya başladı
Antalya'daki yangında zarar gören evler havadan görüntülendi
Antalya'daki yangında zarar gören evler havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Tarihi konuşmadan 10 yıl sonra neler değişti?
Tarihi konuşmadan 10 yıl sonra neler değişti?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ