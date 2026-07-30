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Dünya
AA 30.07.2026 12:19

Çin, İran'a füze fırlatıcıları göndereceği iddialarını yalanladı

Çin, İran'ın birkaç hafta içinde Çin yapımı omuzdan atılan yaklaşık 400 hava savunma füze sistemi alacağı iddialarını yalanladı.

Çin, İran'a füze fırlatıcıları göndereceği iddialarını yalanladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ülkesinin İran'a füze fırlatıcıları göndereceği iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Söz konusu haberler doğru değildir ve hiçbir gerçekliği yoktur." diyen Sözcü Mao, Çin'in her zaman barıştan ve çatışmaların sona ermesinden yana olduğunu söyledi.

Pakistan da iddiaları reddetmişti

Pakistan da dün yaptığı açıklamada, sevkiyatın kendi toprakları üzerinden transit gerçekleştirileceği yönündeki haberleri kesin dille reddetmişti.

Pakistan Ordusu Medya Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) Anadolu Ajansına (AA) yapılan açıklamada, "Bu tür spekülasyonların tamamı gerçek dışıdır. Bu iddialar kesin olarak reddedilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Yabancı basında, Çin yapımı omuzdan fırlatılan yaklaşık 400 hava savunma füze sisteminin Pakistan üzerinden İran'a ulaştırılacağı ve ilk teslimatın birkaç hafta içinde gerçekleştirilmesinin beklendiği iddiaları ortaya atılmıştı.

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