Açık 25.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.07.2026 12:08

Fransa'da 21 vilayette sıcaklıklar nedeniyle turuncu alarm verildi

Yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında olan Fransa'nın 21 vilayetinde alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Fransa'da 21 vilayette sıcaklıklar nedeniyle turuncu alarm verildi

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, yangınların sürdüğü Gironde ve Landes vilayetleri dahil, çoğunluğu ülkenin güneyinde bulunan 21 vilayette turuncu alarm verildiğini bildirdi.

Öte yandan 29 vilayette de "yüksek" yangın riski alarmı verilirken Moselle ve Meurthe-et-Moselle vilayetlerinde ise yangın riskinin "çok yüksek" olduğu açıklandı.

Gironde yangını kısmen kontrol altına alındı

Vilayette 22 Temmuz'dan bu yana devam eden, 42 bin hektardan fazla alanın yanmasına ve 220 bini aşkın kişinin tahliyesine yol açan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevler kısmen kontrol altına alındı.

Gironde'da A63 otoyolu yeniden trafiğe açılırken Valilik daha önce tahliye edilen 9 kent veya kasabada 84 bin kişinin evlerine dönebileceğini açıkladı.

Öte yandan Var vilayetindeki Brignoles yangını da 130 hektarlık alanı kül ettikten sonra dün gece itibarıyla söndürüldü. Yangına müdahale eden 4 itfaiyeci yaralandı.

Tarihinin en büyük yangın sezonunda olan Fransa'da bu yıl 116 bin hektar alan yok oldu.

ETİKETLER
Fransa Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
ABD ordusu İran'da Hürmüz Boğazı çevresini hedef aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:30
Ekonomide ağustos takvimi yoğun: Gözler kritik verilerde
13:26
Göç İdaresi Başkanı Yazıcı'dan insan ticaretiyle mücadelede ihbar çağrısı
13:25
Birçok ilde denize girmek yasaklandı
13:10
Trafikte asayiş olayları yarı yarıya azaldı
13:02
YÖKDİL sınava giriş belgeleri erişime açıldı
12:48
2. İletişim Şurası’nın sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı
Antalya'daki yangında zarar gören evler havadan görüntülendi
Antalya'daki yangında zarar gören evler havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
İnşaat malzemesi yüklü kamyon böyle devrildi
İnşaat malzemesi yüklü kamyon böyle devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ