Açık 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.07.2026 10:28

Pakistan'da polis kontrol noktasına saldırıda 9 polis öldü, 28 polis yaralandı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 9 polis hayatını kaybetti, 28 polis yaralandı.

Pakistan'da polis kontrol noktasına saldırıda 9 polis öldü, 28 polis yaralandı
[Fotoğraf: Arşiv]

Dawn gazetesinin polis yetkililerinin açıklamalarına dayandırdığı habere göre, dün Hayber Pahtunhva'nın Hangu bölgesindeki polis kontrol noktasına saldırı düzenlendi.

Pakistan Talibanı (TTP) tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda 9 polis yaşamını yitirdi, 28 polis yaralandı.

Güvenlik güçlerinin saldırıya karşılık vermesi sonucu 15 silahlı militan etkisiz hale getirildi.​​​​​​​

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluç etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırıları buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

ETİKETLER
Pakistan
Sıradaki Haber
Çin'den, ABD'nin diğer ülkelerde üretilen insansı robotları "ulusal güvenlik riski" ilan etmesine tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:44
İkinci el araç alımında "dijital bilgi" kontrolü uyarısı
11:36
Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasına Türkiye'den 13 üniversite girdi
11:34
İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına 473 milyon lira ceza
11:27
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10 yılda 2 milyondan fazla dosyayı karara bağladı
11:30
ABD ordusu İran'da Hürmüz Boğazı çevresini hedef aldı
11:24
Sulama amaçlı barajlarda doluluk oranı yüzde 80'e yaklaştı
Yeşil ile mavinin buluştuğu adres: Gideros Koyu
Yeşil ile mavinin buluştuğu adres: Gideros Koyu
FOTO FOKUS
İnşaat malzemesi yüklü kamyon böyle devrildi
İnşaat malzemesi yüklü kamyon böyle devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ