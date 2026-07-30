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Dünya
AA 30.07.2026 10:48

Çin'den, ABD'nin diğer ülkelerde üretilen insansı robotları "ulusal güvenlik riski" ilan etmesine tepki

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin diğer ülkelerde imal edilen insansı robotları ulusal güvenlik riski ilan etmesine tepki göstererek bu kararı, Pekin'e karşı "ayrımcılık" olarak nitelendirdi.

Çin'den, ABD'nin diğer ülkelerde üretilen insansı robotları "ulusal güvenlik riski" ilan etmesine tepki

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC), diğer ülkelerde üretilen insansı robotları ulusal güvenlik riski listesine eklemesine tepki gösterdi.

ABD'nin bu karardan derhal vazgeçmesi gerektiğinin altını çizen sözcü, FCC'nin Pekin'in meşru ticari çıkarlarına ciddi şekilde zarar verdiğini, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin istikrarını zedelediğini ve küresel sanayi ile tedarik zincirlerinin istikrarını bozmaya devam ettiğini belirtti.

Söz konusu kararı, Çinli şirket ve ürünlere karşı "ayrımcılık" olarak niteleyen sözcü, Washington'ın ulusal güvenlik kavramını "aşırı genişlettiğini" ifade etti.

Sözcü, ABD'nin "bu yönde" ilerlemesi halinde ülkesinin meşru hak ve çıkarlarını muhafaza etmek için kararlı önlemler alacağını kaydetti.

FCC'den dün yapılan yazılı açıklamada, ABD'ye ulusal güvenlik riski oluşturduğu saptanan iletişim ekipmanları listesi genişletildiği duyurulmuştu.

Bu kapsamda, ABD'de pazarlama ve satışına FCC tarafından onay verilmeyecek yabancı menşeli ürünler listesine, insansı ve dört ayaklı modelleri kapsayan gelişmiş robotik cihazlar ile şebekelere entegre çalışan güç invertörlerinin eklendiği bildirilmişti.

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