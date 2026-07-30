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Dünya
AA 30.07.2026 12:18

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 6 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 73 bin 341'e çıktı.

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 6 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail saldırılarında 1'i daha önce yaralanan, 4'ü enkaz altından çıkarılan olmak üzere 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 34 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1214 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 977 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 804 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 341'e, yaralı sayısının da 174 bin 86'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze'de enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu, ancak ekipman yetersizliği ve İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

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