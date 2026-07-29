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TRT Haber 29.07.2026 15:14

Dışişleri: Guterres’in Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, "BM Genel Sekreteri António Guterres’in, görevinin başından bu yana Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri: Guterres’in Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, BM Genel Sekreteri António Guterres’in Kıbrıs adasında gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili açıklama yaptı.

Keçeli, "BM Genel Sekreteri António Guterres’in, görevinin başından bu yana Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz" dedi.

Öncü Keçeli açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ada’daki iki taraf arasında çözüme yönelik ortak zeminin halen mevcut olmadığı bu dönemde, Genel Sekreter Guterres’in 2025 yılında başlattığı süreç kapsamında önemli iş birliği alanlarında ilerleme sağlanmasına odaklanılmasının, güvenin inşasına hizmet edeceğine inanıyoruz.

Diğer taraftan, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumu değişmedikçe ve bölge güvenliğini de olumsuz etkileyen eylemleri sona ermedikçe çözüm perspektifinin somutlaşmayacağını bir kez daha vurguluyoruz.

On yıllar boyunca denenmiş ve tükenmiş çözüm modellerinin geçmişte kaldığına bu vesileyle bir kez daha dikkat çekiyoruz.

Anavatan ve Garantör devlet olarak, Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne Ada’daki gerçekler esas alınarak, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde varılabileceğini yineliyoruz. Her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkına desteğimizin tam olduğunu teyit ediyoruz"

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