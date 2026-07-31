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Türkiye
TRT Haber 31.07.2026 00:17

İstanbul'da helikopter destekli asayiş denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Helikopter destekli denetimi İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız yerinde takip etti.

İstanbul'da helikopter destekli asayiş denetimi

Cumhuriyet Mahallesi'nde çok sayıda emniyet biriminin katılımıyla düzenlenen denetimi, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yerinde takip etti.

Bölgedeki uygulamayı inceleyerek yetkililerden bilgi alan Yıldız, burada vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Denetime helikopterler de katıldı. Uygulama kapsamında çok sayıda araç durdurularak arandı.

Yıldız, denetim sırasında durdurulan araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Yıldız, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Bütün suç örgütlerinin köklerini kazımaya kararlıyız"

Esenyurt'u güvenin, esenliğin hakim olduğu bir ilçe yapmak için tüm birimlerle sahada kararlılıkla çalıştıklarını ifade eden Yıldız, "Buradan Esenyurtlulara özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Eski ya da yeni nesil fark etmeksizin adları ne olursa olsun, organize suç örgütleri bizim için yalnızca hukuk karşısında hesap verecek olan suç yapılarıdır. Elebaşından tetikçisine kadar bütün suç örgütlerinin köklerini kazımaya kararlıyız" diye konuştu.

Denetim sırasında durdurulan araçtaki vatandaşlar da söz konusu uygulamalar nedeniyle kendilerini güvende hissettiklerini belirterek, memnuniyetlerini dile getirdi.

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