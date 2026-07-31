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Dünya
AA 31.07.2026 00:38

AB'den Ceuta'daki düzensiz göç girişimine karşı İspanya'ya destek mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, düzensiz göçmenlerin Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçme girişimine ilişkin, AB'nin İspanya'ya desteğini artırmaya hazır olduğunu bildirdi.

AB'den Ceuta'daki düzensiz göç girişimine karşı İspanya'ya destek mesajı

Brunner, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Birliğin dış sınırlarının korunması, yasa dışı göçle mücadele çabalarımızın kritik bir parçasıdır. Ceuta'da gelişen duruma ilişkin olarak ilgili makamlarla temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

AB'nin desteğini artırmaya hazır olduğunu İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'ya ilettiğini belirten Brunner, bu desteğin Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) aracılığıyla sağlanacak yardımları da kapsadığını aktardı.

Brunner, ayrıca tehlikeli göç rotalarının önlenmesi için Fas makamlarıyla da temasların sürdürüldüğünü kaydetti.

Fas'tan İspanya'ya göçmen akını
Fas'tan İspanya'ya göçmen akını

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Ceuta'ya yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

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