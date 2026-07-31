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Ekonomi
TRT Haber 31.07.2026 01:09

En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL'ye yükseldi

En düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL'ye yükseldi

Yeni düzenleme yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiriyor.

En düşük aylık uygulamasındaki artış, kök aylığı 23 bin 552 TL'nin altında kalan emeklilerin ödemelerine yansıyacak.

Düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığında 3 bin 552 liralık artış yapıldı.

Artış oranı yaklaşık yüzde 17,76 olarak hesaplandı. Yasal düzenlemeye göre artış, 2026 yılı Temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak.

Dolayısıyla kök aylığı yeni taban tutarın altında kalan emekliler için oluşan fark ödemelerinin de yeni tutara göre yapılması bekleniyor.

Maaş farkı ödemeleri, SGK tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda hesaplara yatırılacak.

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