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Dünya
AA 31.07.2026 01:39

Kanada'da camiye silahlı saldırı düzenlendi

Kanada'nın Winnipeg kentindeki bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polisin olayı "olası nefret suçu" kapsamında soruşturduğu bilgisi verildi.

Kanada'da camiye silahlı saldırı düzenlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kanada'da bir camiye silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırının gerçekleştirildiği Winnipeg kentinde bulunan Rahma İslam Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın önceki gece meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, cemaat üyelerinin içeride bulunduğu sırada iki kişinin araçtan cami binasına ateş açtığı, ardından bir cisimle binanın camlarını kırarak hasara yol açtığı ifade edildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polisin olayı "olası nefret suçu" kapsamında soruşturduğu kaydedildi.

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İslam Düşmanlığı Kanada
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