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Dünya
AA 31.07.2026 01:55

İtalya ve İspanya arasında 'Schengen İspanya'ya kapatılsın' krizi

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, düzensiz göçmenlerin Ceuta bölgesine girme girişimi sonrası İtalya'nın, "Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılması" talebine tepki gösterdi.

İtalya ve İspanya arasında 'Schengen İspanya'ya kapatılsın' krizi

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin paylaşımını alıntılayarak "Bu mesaj, Avrupa dayanışması beklediğimiz ve parti demagojisinden ziyade bunu umduğumuz bir dost ve ortak ülkenin Dışişleri Bakanı'na yakışmıyor." ifadesini kullandı.

Albares, paylaşımında İtalya'nın Madrid Büyükelçisini çağırdığını açıkladı.

İtalya'dan "ne kadar derin bir hata" mesajı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılmasını desteklediğini belirterek, "düzensiz ve kontrolsüz göçün ulusal güvenlik için tehlike oluşturduğunu" savunmuştu.

Tajani, paylaşımında "Ceuta'dan gelen görüntüler, Madrid hükümetinin 500 binden fazla düzensiz göçmene İspanyol, dolayısıyla Avrupa vatandaşlığı vermeyi seçmesinin ne kadar derin bir hata olduğunu ve insan kaçakçılığını teşvik ettiğini gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

AB'den İspanya'ya destek mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göçmenlerin Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçme girişimine ilişkin, AB'nin İspanya'ya desteğini artırmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Brunner, "Birliğin dış sınırlarının korunması, yasa dışı göçle mücadele çabalarımızın kritik bir parçasıdır. Ceuta'da gelişen duruma ilişkin olarak ilgili makamlarla temas halindeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

AB'nin desteğini artırmaya hazır olduğunu İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'ya ilettiğini belirten Brunner, bu desteğin Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) aracılığıyla sağlanacak yardımları da kapsadığını aktarmıştı.

Olay

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Ceuta'ya yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

ETİKETLER
İspanya İtalya Avrupa Birliği Schengen Vizesi Fas Düzensiz Göçmenler
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