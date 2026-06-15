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Gündem
AA 15.06.2026 17:48

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Çelik, göreve başladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Aykut Çelik, düzenlenen törenle yeni görevine başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Çelik, göreve başladı
[Fotograf: AA]

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Aykut Çelik için Ankara Adliyesinde karşılama töreni düzenlendi.

Çelik, adliyede Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilleri tarafından karşılandı. Kendisine çiçek takdim edilen Çelik, adliye personeli ve meslektaşlarıyla selamlaştı.

Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Murat İlhan, Başsavcı Çelik'e tebriklerini ileterek, günün anısına fotoğraf çektirdi.

Karşılamanın ardından makamına geçen Çelik, Ankara Adliyesi'ndeki yeni mesaisine resmen başladı.

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