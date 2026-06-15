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Gündem
AA 15.06.2026 17:10

İletişim Başkanı Duran'dan Ankara Havalimanı'na ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Önümüzdeki dönemde NATO Liderler Zirvesi başta olmak üzere birçok uluslararası programa ev sahipliği yapılacak olması, Ankara'nın küresel ölçekte daha görünür bir konuma yükseldiğini ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Duran'dan Ankara Havalimanı'na ilişkin paylaşım
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Ankara'nın büyüyen yapısıyla birlikte ulaşım altyapısının da aynı hızda yenilenmesinin bir ihtiyaç haline geldiğine dikkati çektiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkentin sadece idari bir merkez değil, aynı zamanda diplomasi ve ekonomi trafiğinin yoğunlaştığı bir şehir haline geldiğini vurguladığını aktaran Duran, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde NATO Liderler Zirvesi başta olmak üzere birçok uluslararası programa ev sahipliği yapılacak olması, Ankara'nın küresel ölçekte daha görünür bir konuma yükseldiğini ortaya koymaktadır. Esenboğa Havalimanı'nın yıllar içinde geldiği nokta, yolcu artışıyla birlikte yeni yatırımları zorunlu kılmış durumdadır. Yeni pistler, apronlar ve bağlantı yollarıyla kapasitesi güçlendirilmiş Ankara Havalimanı'yla birlikte hem hava trafiğinin hem de şehir içi ulaşımın daha rahat bir akışa kavuşması hedeflenmektedir.

Kısa sürede tamamlanan çalışmalarla havalimanı daha modern ve yüksek kapasiteli bir yapıya kavuştu. Geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlara uygun altyapı oluşturulurken, Devlet Konukevi ve teknik donanım da bu dönüşümün parçası haline geldi. Başkent Havacılık Köprüsü ve bağlantı yolları, Ankara'nın ulaşım yükünü hafifletecek yeni bir hat oluşturmaktadır. Özellikle yoğun dönemlerde şehrin trafiğine nefes aldıracak bir düzen kurulmuş durumda. Bu düşüncelerle, Ankara Havalimanı'nın, Başkent Havacılık Köprüsü'nün ve bağlantı yollarının Ankara'mıza, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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Burhanettin Duran
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