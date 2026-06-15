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Gündem
AA 15.06.2026 15:14

Milli sporculardan serbest dalışta 14 madalya

Sırbistan'da düzenlenen 2026 CMAS Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 4'ü altın toplamda 14 madalya kazanarak dünya rekoru elde etti.

Milli sporculardan serbest dalışta 14 madalya

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre milliler, Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonu 14 madalyayla tamamladı.

Genç erkekler yaş grubu statik apnea disiplininde 6 dakika 23 saniye nefesini tutarak dünya şampiyonu olan milli sporcu Yusuf Kıvanç Erkan, bu dereceyle dünya rekoru kırdı. Aynı kategoride yarışan Timur Kuru ise 5 dakika 20 saniyeyle bronz madalya elde etti.

Genç kadınlar yaş grubu statik apnea disiplininde mücadele eden Ada Olpak, 4 dakika 37 saniye ile altın madalya kazanırken, Kardelen Çarpar, 4 dakika 24 saniye ile gümüş madalya aldı.

Genç erkekler 4x50 metre hız apneada disiplininde yarışan Polat Kaan Perçiner, 2.16.43'lük zamanla, 2x50 metre hız apnea genç kadınlarda ise Irmak Doğruel 40 saniye 41 salise ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Timur Alp Kuru, genç erkekler dinamik apnea disiplininde 149 metre ile dünya şampiyonu olurken Yusuf Erkan, 139 metreyle organizasyonu üçüncü tamamladı.

Milli sporcu Ediz Duman da genç erkekler dinamik apnea paletsiz disiplininde 113,5 metre ile dünya şampiyonu oldu. Timur Alp Kuru da 106 metre ile gümüş, Yusuf Erkan 103,5 metre ile bronz madalya aldı.

Dinamik apnea çift palet müsabakalarında yarışan Ediz Duman, 160 metrelik mesafe ile altın madalya kazandı. Ay-yıldızlı sporcu Yusuf Erkan, 156 metre ile gümüş alırken Timur Alp Kuru, 135 metre ile bronz madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, milli sporcuları ve antrenörleri kutladığını belirterek "Genç millilerimizin, bayrağımızı dalgalandıran, ülkemizi gururlandıran bu uluslararası rekor ve başarıları Türkiye için tarihi sportif kazanımlardır. Gerçekten mutlu ve heyecanlıyız. Kazandığımız bu zaferlerin arkasında çok değerli katkıları olan Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya başta olmak üzere Bakanlığımızın tüm çalışanlarına, sualtı sporları camiamız adına teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.

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