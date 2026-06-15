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Gündem
AA 15.06.2026 16:14

Dışişleri Bakanı Fidan, Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs konusundaki Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı Ankara'da kabul etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Holguin Cuellar ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs meselesine yönelik güncel gelişmeler değerlendirilerek, Şahsi Temsilci'nin geçen hafta Ada'daki iki liderle gerçekleştirdiği temaslar ele alındı.

Fidan görüşmede, Guterres'in çabalarını desteklediklerini belirterek, ana vatan ve garantör Türkiye'nin, Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün "Ada'daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine" inandığını vurguladı.

Bakan Fidan, Ada'daki gerçekler temelinde Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü teslim etmeyen yaklaşımların sonuç vermeyeceğini kaydetti.

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