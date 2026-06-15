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Dünya
AA 15.06.2026 15:59

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil’de CNN aracının da yer aldığı 4 arabaya saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Halhul beldesinde, biri uluslararası bir medya kuruluşuna ait toplam 4 araca saldırarak kullanılamaz hale getirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil’de CNN aracının da yer aldığı 4 arabaya saldırdı
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]

İsrailli yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyinde bulunan El Halil kentine bağlı Halhul beldesinde CNN’e ait bir basın aracı ile Filistinlilere ait 3 araca zarar verdi.

Yerleşimcilerin, araçların lastiklerini patlattığı, camlarını taşla kırdığı ve arabaları kullanılamaz hale getirdiği görüldü.

Olay sırasında CNN televizyonu ekibinin araç içinde bulunmadığı, ekip üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

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