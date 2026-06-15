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Dünya
AA 15.06.2026 15:29

Brezilya'da halatsız köprüden atılan kadının ölümü soruşturuluyor

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde, bungee jumping yapmak isterken gerekli güvenlik halatları bağlanmadan köprüden bırakılan 21 yaşındaki kadının hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

Brezilya'da halatsız köprüden atılan kadının ölümü soruşturuluyor

Sao Paulo kentinde 21 yaşındaki genç kadın bungee jumping halatları olmadan yaklaşık 40 metre yükseklikteki bir köprüden bırakıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kask takan kadının bir uçurumun kenarında 3 erkek tarafından havaya kaldırıldığı ve aşağı atıldığı görüldü.

 

Olay yerine sevk edilen ekipler, düşüşün ardından kadının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kadını aşağı bırakan 3 kişi gözaltına alındı.

Polis, şüphelilerin "kasten öldürme" suçunun faili olup olmadıklarına yönelik tahkikatı sürdürüyor.

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