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Dünya
AA 15.06.2026 15:27

İran Dışişleri: Lübnan'da ateşkes mutabakatın ayrılmaz bir parçası

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, "Lübnan'daki savaşı sona erdirmek, ABD ile yapılan mutabakatın ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

İran Dışişleri: Lübnan'da ateşkes mutabakatın ayrılmaz bir parçası

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