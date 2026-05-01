Sakarya'da fırtınada sürüklenen gemi karaya oturdu

Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında, şiddetli rüzgar ve dev dalgaların etkisiyle yabancı bandıralı bir gemi karaya oturdu.

Alınan bilgiye göre, Karasu sahil şeridinde seyir halindeyken hava ve deniz şartlarının ağırlaşmasıyla sürüklenmeye başlayan gemi, kıyıya yakın bir noktada kuma saplanarak durabildi. Geminin karaya oturduğu ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeksizin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Mürettebat için hava aracı talep edildi

Dalgaların şiddetini artırması nedeniyle denizden müdahalenin güçleştiği bölgede, gemide bulunan 8 mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin, olumsuz hava şartları ve denizdeki sığ alanlar nedeniyle mürettebatı havadan tahliye etmek amacıyla bölgeye hava aracı (helikopter) talebinde bulunduğu öğrenildi.