Dünya
AA 01.05.2026 15:26

İran devlet medyası: İran, son teklifini Pakistanlı ara bulucularla ABD'ye iletti

İran'ın, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunduğu bildirildi.

İran devlet medyası: İran, son teklifini Pakistanlı ara bulucularla ABD'ye iletti

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde; "İran, ABD ile müzakerelerde ara bulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti." ifadelerine yer verildi.

Haberde teklifin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.

İran, savaşın sona erdirilmesi için şartlarını içeren teklifi ABD'ye iletilmek üzere geçen hafta ara bulucu ülke olan Pakistan'a iletmişti.

İran basınında yer alan haberde, Tahran'ın savaşın kalıcı olarak sonlandırılması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması meselesini müzakereye hazır olduğunu ancak İran'ın nükleer faaliyetlerinin kalıcı ateşkesten sonra ele almayı teklif ettiğini yazmıştı.

Trump'ın Tahran'ın bu önerisini kabul etmediği bildirilmişti. 

