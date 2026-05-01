Hafif Sağanak Yağışlı 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.05.2026 15:48

Milli masa tenisçilerden Balkanlar'da madalya yağmuru

Bosna Hersek ve Karadağ'da düzenlenen uluslararası turnuvalarda mücadele eden milli masa tenisçiler ile milli para masa tenisçiler, 2'si altın toplam 10 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

[Fotograf: AA]

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı sporcular hafta sonunu iki farklı ülkede düzenlenen organizasyonlarda kazandıkları madalyalarla kapattı.

Saraybosna'da gerçekleştirilen Dünya Masa Tenisi Gençlik Turu ile Podgorica'da düzenlenen Dünya Para Challenger Masa Tenisi Serisi'nde milli sporcular toplamda 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.

Saraybosna'da genç milliler geçit vermedi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Masa Tenisi Gençlik Turu'nda (WTT Youth Series) sahne alan genç milli sporcular, tekler kategorisinde 4 madalya kazandı.

11 yaş altı tek kadınlarda Beren Bozkurt altın madalya kürsüsüne çıkarken, aynı kategoride mücadele eden Atiye Özer gümüş madalyanın sahibi oldu. 11 yaş altı tek erkeklerde Ahmet Karadeniz ve 15 yaş altı tek erkeklerde Kuzey Gündoğdu ise bronz madalya kazanarak organizasyonu tamamladı.

Podgorica'da para milli sporcular 6 kez kürsüye çıktı

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenen Dünya Para Challenger Masa Tenisi Serisi'nde (ITTF Fa20 Costa Brava) mücadele eden milli para sporcular, organizasyonu 6 madalya ile süsledi.

Klas 7 kategorisinde dünya klasmanında önemli bir yere sahip olan Kübra Korkut altın madalya kazanarak başarısını taçlandırdı. Klas 3'te Hatice Duman gümüş madalyaya uzanırken; Nergiz Altıntaş (Klas 3), Neslihan Kavas (Klas 9), Merve Cansu Demir (Klas 10) ve Hamza Çalışkan (Klas 4-5) bronz madalya kazanarak ay-yıldızlı bayrağı kürsüye taşıdı.

Federasyon, her iki turnuvada da başarı gösteren sporcuları ve teknik heyeti kutlayan bir tebrik mesajı yayımladı.

ETİKETLER
Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan baş döndüren diplomasi trafiği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:31
Dışişleri'nden Ali Zeydi'ye tebrik mesajı
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
16:02
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilme kriterleri düzenlendi
15:48
Elektrik santrallerine 1,11 milyar liralık destek
16:11
İran devlet medyası: İran, son teklifini Pakistanlı ara bulucularla ABD'ye iletti
15:16
Banksy’den Londra’nın merkezine gece yarısı operasyonu: Nasıl yaptı?
Tuz Gölü'ndeki canlıların yaşam alanı genişledi
Tuz Gölü'ndeki canlıların yaşam alanı genişledi
FOTO FOKUS
GÖKBEY'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı
GÖKBEY'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ