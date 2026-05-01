Milli masa tenisçilerden Balkanlar'da madalya yağmuru

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı sporcular hafta sonunu iki farklı ülkede düzenlenen organizasyonlarda kazandıkları madalyalarla kapattı.

Saraybosna'da gerçekleştirilen Dünya Masa Tenisi Gençlik Turu ile Podgorica'da düzenlenen Dünya Para Challenger Masa Tenisi Serisi'nde milli sporcular toplamda 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.

Saraybosna'da genç milliler geçit vermedi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Masa Tenisi Gençlik Turu'nda (WTT Youth Series) sahne alan genç milli sporcular, tekler kategorisinde 4 madalya kazandı.

11 yaş altı tek kadınlarda Beren Bozkurt altın madalya kürsüsüne çıkarken, aynı kategoride mücadele eden Atiye Özer gümüş madalyanın sahibi oldu. 11 yaş altı tek erkeklerde Ahmet Karadeniz ve 15 yaş altı tek erkeklerde Kuzey Gündoğdu ise bronz madalya kazanarak organizasyonu tamamladı.

Podgorica'da para milli sporcular 6 kez kürsüye çıktı

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenen Dünya Para Challenger Masa Tenisi Serisi'nde (ITTF Fa20 Costa Brava) mücadele eden milli para sporcular, organizasyonu 6 madalya ile süsledi.

Klas 7 kategorisinde dünya klasmanında önemli bir yere sahip olan Kübra Korkut altın madalya kazanarak başarısını taçlandırdı. Klas 3'te Hatice Duman gümüş madalyaya uzanırken; Nergiz Altıntaş (Klas 3), Neslihan Kavas (Klas 9), Merve Cansu Demir (Klas 10) ve Hamza Çalışkan (Klas 4-5) bronz madalya kazanarak ay-yıldızlı bayrağı kürsüye taşıdı.

Federasyon, her iki turnuvada da başarı gösteren sporcuları ve teknik heyeti kutlayan bir tebrik mesajı yayımladı.