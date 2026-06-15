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Dünya
TRT Haber 15.06.2026 19:10

Trump: İran ile yapılan anlaşma tamamen imzalandı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan anlaşmanın tamamen imzalandığını duyurdu.

Trump: İran ile yapılan anlaşma tamamen imzalandı

Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma günü itibarıyla tamamen trafiğe açılacağını belirtti.

Bu gelişmenin ardından petrol fiyatlarının düşmesini ve hisse senedi piyasalarının yükselmesini önemli bir başarı olarak nitelendirdi.

Trump, İran ile varılan anlaşmaya bizzat dahil olup olmayacağı konusunda, "Dahil olabilirim de, olmayabilirim de" dedi.

Trump, anlaşmayı imzalamak üzere (Başkan Yardımcısı) J.D. Vance'in geleceğini açıkladı.

Trump, "Anlaşma metnini cuma gününden sonra yayınlayacağız." dedi.

ABD Başkanı Trump, "Şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'na bakacağız. Zelenski ile görüştüm bu savaş da bitmeli." diye ekledi.

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