Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan baş döndüren diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son bir aylık dönemdeki diplomatik temasları, Türkiye'nin uluslararası sorunların çözümündeki ara bulucu ve kolaylaştırıcı rolünü bir kez daha ön plana çıkardı.

ABD'den Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada liderlerle temas kuran Erdoğan, bölgesel istikrar ve küresel barış için "lider diplomasisi" yürüttü.

Dış politikada Türkiye'nin ilkeli duruşuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Herkes için barış, herkes için istikrar, herkes için huzur eksenine oturttuğumuz barışçıl dış politikamızdan geri adım atmayacağız." ifadelerini kullanarak, Ankara'nın çözüm odaklı yaklaşımının altını çizdi.

Orta Doğu mesaisi

Nisan ayında yoğunlaşan diplomasi trafiğinin ana gündem maddelerinden biri Orta Doğu'daki gelişmeler ve İran ile yaşanan gerilim oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede kalıcı barışın tesisi amacıyla ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Erdoğan ayrıca İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Macaristan’ın seçilmiş Başbakanı Peter Magyar ile de ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

Antalya Diplomasi Forumu'nda Liderler Zirvesi

17-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF), Erdoğan'ın en yoğun temas duraklarından biri oldu. Forum kapsamında; Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Suriye Cumhurbaşkanı Faruk eş-Şara ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelen Erdoğan, bölgesel iş birliği mesajları verdi.

Antalya'da ayrıca Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri; Slovenya, Moldova, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Komorlar Birliği ve Burundi cumhurbaşkanlarıyla görüşen Erdoğan; Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı, forum vesilesiyle Türkiye'de bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Somali ve Kuzey Makedonya cumhurbaşkanlarıyla ise İstanbul'da görüşmelerini sürdürdü.

Rusya-Ukrayna arasında barış çabaları

Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki ara buluculuk faaliyetleri de bu ay hız kesmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi İstanbul'da ağırlayarak savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik yolları görüştü.

Beştepe’de üst düzey kabuller

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yoğun mesaisinde uluslararası örgüt temsilcilerini de ağırlayan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro’yu kabul ederek ikili ilişkiler ve ittifak gündemine dair istişarelerde bulundu.

Diplomatik çevreler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki ay da liderler düzeyindeki temaslarını aynı kararlılıkla sürdürmesinin beklendiğini ifade ediyor.