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Gündem
AA 15.06.2026 20:02

Bakan Kurum: Fethiye Körfezi'nde de dip çamuru temizliği çalışmalarımızı başlatacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İzmit Körfezi'nin ardından önemli bir adım daha atarak Fethiye Körfezi'nde de dip çamuru temizliği çalışmalarımızı başlatacağız" ifadesini kullandı.

Bakan Kurum: Fethiye Körfezi'nde de dip çamuru temizliği çalışmalarımızı başlatacağız

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak şunları kaydetti:

"Çevre projelerimize verdiği kıymetli destekleriyle bizlere her daim yol gösteren Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımı sunuyorum. İzmit Körfezi'nde olduğu gibi Mavi Vatanımızın her bir noktasındaki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu kapsamda İzmit Körfezi'nin ardından önemli bir adım daha atarak Fethiye Körfezi'nde de dip çamuru temizliği çalışmalarımızı başlatacağız. İzmit'ten Fethiye'ye, Göcek'ten Marmara'ya kadar denizlerimizi koruyacak, mavi mirasımızı gelecek nesillere güvenle aktaracağız."

Emine Erdoğan, İzmit Körfezi'ndeki temizlik çalışmalarında emeği geçenleri tebrik etti
Emine Erdoğan, İzmit Körfezi'ndeki temizlik çalışmalarında emeği geçenleri tebrik etti

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Murat Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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