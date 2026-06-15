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TRT Haber 15.06.2026 18:18

Emine Erdoğan, İzmit Körfezi'ndeki temizlik çalışmalarında emeği geçenleri tebrik etti

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarıyla Marmara Denizi’nin yeniden hayat bulmasına katkı sağlayan başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, İzmit Körfezi'ndeki temizlik çalışmalarında emeği geçenleri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Körfez'deki temizlik çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, yürütülen dip çamuru temizliği projesi kapsamında dalış yaptığı görüntülerin yer aldığı sosyal medya paylaşımından alıntı yapan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarıyla Marmara Denizi'nin yeniden hayat bulmasına katkı sağlayan başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Denizin derinliklerinde ekosistemin canlanmaya başlaması, balıkların ve diğer canlıların yeniden görülmesi; doğaya gösterilen özenin ve kararlılığın en somut göstergesi. Marmara'ya nefes aldıran bu kıymetli çalışmanın, Fethiye Körfezi'nde de aynı başarıyla devam etmesini temenni ediyorum."

ETİKETLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Emine Erdoğan Murat Kurum
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