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Gündem
AA 15.06.2026 18:33

19 bin 96 emniyet mensubunun görev yeri belli oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 Yılı Genel Atama Dönemi kapsamında, 19 bin 96 emniyet personelinin yeni görev yerlerinin belirlendiğini belirtti.

19 bin 96 emniyet mensubunun görev yeri belli oldu

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından, Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 Yılı Genel Atama Dönemi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 2026 Yılı Genel Atama Dönemi kapsamında, 1528 amirimiz ve 17 bin 568 polis memurumuz olmak üzere toplam 19 bin 96 kahraman emniyet personelimizin yeni görev yerlerini belirledik." bilgisini veren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Her biri, milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve kamu düzenimizin muhafazası için gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla görev yapan teşkilat mensuplarımız, yeni görev yerlerinde de aynı inanç, azim ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeyi sürdürecektir. Türk Polis Teşkilatımız, devletimizin kudretini, milletimizin duasını ve ay-yıldızlı bayrağımızın emanetini omuzlarında taşımaktadır. Atamaların Emniyet Teşkilatımıza, personelimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim her birini görünür görünmez her türlü tehlikeden muhafaza eylesin. Görevlerinde muvaffakiyetler versin. Allah yar ve yardımcıları olsun."

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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Mustafa Çiftçi
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