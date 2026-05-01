TRT Haber 01.05.2026 16:29

Dışişleri'nden Ali Zeydi'ye tebrik mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Zeydi'yi tebrik etti.

Dışişleri'nden Ali Zeydi'ye tebrik mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından, anayasal süreç kapsamında, Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Zeydi'nin tebrik edildiği; bu gelişmenin Irak halkına hayırlı olmasının dilendiği bildirildi.

Açıklamada, Irak'ta yeni hükümetin teşkili sürecinin bir an önce tamamlanmasının ümit edildiği belirtilerek "Irak’la sahip olduğumuz derin tarihi, beşeri, kültürel ve iktisadi ilişkilerden güç alarak tesis ettiğimiz stratejik ve kurumsal işbirliğini bölgesel boyutları da kapsayacak şekilde önümüzdeki dönemde daha da ilerletmeyi hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Irak Cumhurbaşkanı Amedi, hükümeti kurma görevini Ali ez-Zeydi’ye verdi
Irak Cumhurbaşkanı Amedi, hükümeti kurma görevini Ali ez-Zeydi’ye verdi

Irak Cumhurbaşkanı Amedi, hükümeti kurma görevini Ali Zeydi’ye verdi

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, 27 Nisan'da Meclisteki en büyük grup olan Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak gösterdiği iş insanı Ali Zeydi'ye hükümeti kurma görevini vermişti.

Irak’taki birçok Şii, Sünni, Kürt ve Türkmen siyasi parti de Zeydi'yi tebrik ederek destek mesajları yayımlamıştı.

Zeydi'nin, görevlendirme mektubunu almasının ardından en geç 30 gün içinde kabinesini oluşturarak Meclisten güvenoyu alması gerekiyor.

