Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilme kriterleri düzenlendi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yönetmelikle yetki tanımları güncellendi ve "Encümen" ibareleri "Bakanlık" şeklinde değiştirildi.

Terfi değerlendirmelerinde kullanılan puanlama sisteminde de bazı düzenlemeler yapıldı. Yönetmelikteki "sicil notları" ibaresi yürürlükten kaldırıldı ve "Mülki İdare Amiri Değerlendirme Raporları"nın puan değeri 60 olarak belirlendi.

Mülkiye müfettişlerince düzenlenen özel gizli raporlar ile değerlendirme belgelerinin ağırlığı 15 puan şeklinde güncellendi.

Değerlendirme kriterlerinde yer alan "takdirname" ibaresine "veya başarı belgesi" eklendi. Bu kriterin toplam puanı 15 olarak belirlendi. Ödül kriterinin puanı ise 5 şeklinde düzenlendi.

Yabancı dil puanlamasında Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile Bakanlıkça kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan dil sınavlarının esas alınacağı kaydedildi.

Hak kaybı ve mağduriyetin önlenmesi amaçlandı

Resmi Gazete'de "Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de yayımlandı.

Bu yönetmelikle, vali yardımcıları ve kaymakamların kamu hizmet sürekliliği, kamu görevlerinin ifası ve etkin sunumunun sağlanması amacıyla farklı il/ilçeye görevlendirilmesi veya atanması halinde oluşabilecek hak kaybı ve mağduriyetin engellenmesi ve meslek mensupları arasında birliğin sağlanması amaçlandı.