AA 27.04.2026 23:41

Irak Cumhurbaşkanı Amedi, hükümeti kurma görevini Ali ez-Zeydi’ye verdi

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Şii siyasi parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi’nin Başbakan adayı Ali ez-Zeydi’yi hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Irak Cumhurbaşkanı Amedi, hükümeti kurma görevini Ali ez-Zeydi’ye verdi

Cumhurbaşkanı Amedi, başkentteki Bağdat Sarayı’nda, Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı gösterdiği Zeydi’ye hükümeti kurma görevi verdi.

Şii Koordinasyon Çerçevesi, Meclisin en büyük grubu olarak başbakan adayının eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki olduğunu açıklamıştı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Maliki’nin yeniden Başbakan koltuğuna oturma ihtimaline tepki göstererek, "Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceğini" söylemişti.

Irak anayasasına göre, Zeydi'nin hükümeti kurmakla görevlendirildikten sonra en geç 30 gün içinde kabinesini kurup Meclis'ten güvenoyu alması gerekiyor.

Zeydi'den ilk açıklama

Hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Zeydi, "Koordinasyon Çerçevesi liderlerine beni Irak Başbakanlığı görevine aday göstermelerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Hükümet programının, risk değerlendirmesini dikkate alan, fırsatları değerlendiren ve Irak’ı bölgesel ve uluslararası düzeyde dengeli bir ülke haline getiren öncelikleri içereceğini belirten Zeydi, "Tüm siyasi güçlerle birlikte çalışarak, vatandaşlarımızın güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesi ile kapsamlı kalkınmanın sağlanmasına yönelik taleplerine cevap veren bir hükümet kurma konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.​​​​​​​

Başbakan adayı Zeydi kimdir?

Iraklı iş insanı Ali Zeydi, hukuk, finans ve bankacılık alanlarında lisans, finans ve bankacılık alanında ise yüksek lisans derecesine sahip.

Bağdat’ta özel bir üniversitenin yönetim kurulu başkanı olan Zeydi, geçmişte bir bankanın yönetim kurulu başkanlığını üstlenmişti.

Bugüne kadar aktif siyasette yer almayan Zeydi'nin aynı zamanda Irak Barolar Birliği üyesi olduğu biliniyor.

SON HABERLER
00:58
Katil İsrail'in Genelkurmay Başkanından "2026'da tüm cephelerde saldırılar sürebilir" mesajı
00:13
Zorlu: Türkiye Yüzyılını 'Türk Dünyası Yüzyılı'na taşıyacağız
23:18
TAV Havalimanları 19 milyon yolcuya hizmet verdi
23:15
Endonezya'da tren kazasında 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
22:49
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hastanelerin satıldığı' iddialarına yalanlama
22:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bir Adam Yaratmak filminin galasına katıldı
Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ve evlerine saldırdı
Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ve evlerine saldırdı
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ