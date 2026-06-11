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Dünya
AA 11.06.2026 20:01

Hollanda'dan AB çapında İsrail'in yasadışı yerleşimleriyle ticaret yasağı uygulanması çağrısı

Hollanda Parlamentosu, hükümeti, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimleri ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaretin yasaklanması amacıyla AB nezdinde aktif bir öncülük üstlenmeye çağıran önergeyi kabul etti.

Hollanda'dan AB çapında İsrail'in yasadışı yerleşimleriyle ticaret yasağı uygulanması çağrısı

Farklı partilerden 8 milletvekilinin sunduğu önergede, İsrail tarafından işgal edilen topraklardaki yasa dışı yerleşim birimlerinin sayısının rekor düzeyde arttığı ve bu durumun iki devletli çözüm perspektifini giderek daha fazla zayıflattığı belirtildi.

Önergede, Avrupa Birliği ile yapılan ticaretin yasa dışı yerleşim birimlerinin ekonomik açıdan ayakta kalmasına katkı sağladığı belirtildi.

Ayrıca önergede, hükümetten, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki yasa dışı yerleşim birimleriyle yapılan ticaretin AB genelinde yasaklanması için Avrupa düzeyinde aktif liderlik göstermesi istendi.

Parlamentoda yapılan oylamada, İsrail'in yasadışı yerleşimleriyle ticaret yasağı uygulanması talep edilen önerge büyük çoğunlukla kabul edildi.

İsrail yanlısı tutumuyla bilinen Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi de (VVD) önergeye destek verdi.

Hollanda daha önce ulusal ticaret yasağını başlatmıştı

Hollanda hükümeti, daha önce işgal altındaki Filistin toprakları ve Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı İsrail yerleşim birimlerinden gelen ürünlere yönelik ulusal ticaret yasağını düzenleyen yasa tasarısını görüş için Danıştay'a göndermişti.

Tasarı, yerleşim birimlerinden mal ithalatını tamamen yasaklarken, satın alma, satış ve aracı ticaret ile bu ticaret yasaklarının delinmesini de kapsıyor. Yasağın üç yıl sürmesi planlanıyor.

Hollanda hükümeti, AB çapında bir yasak için defalarca çağrıda bulunmuş ancak üye devletler arasında yeterli destek bulunamamıştı.

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