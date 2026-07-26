Açık 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.07.2026 23:56

İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4 bin 332'ye yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, katil İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 332'ye yükseldiğini duyurdu.

İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4 bin 332'ye yükseldi
[Fotograf: AA]

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 332'ye yükseldi, 12 bin 236 kişi de yaralandı.

Bakanlık, bir önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 330 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

ETİKETLER
Sağlık Bakanlığı
Sıradaki Haber
Putin, Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vermeyi emretti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:51
Malatya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
00:47
İran: Ukrayna İran'ın hiçbir eylemi karşılıksız bırakmadığını yakında anlayabilir
00:01
LGS tercihleri için son gün
23:29
Putin, Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vermeyi emretti
22:46
Arap Birliği'nden Trump'a katil İsrail'in işgal ve ihlallerini durdurma çağrısı
22:22
Mersin'de denize giren aynı aileden 3 kişi boğuldu
Karadeniz'de sağanağın ardından denizin rengi değişti
Karadeniz'de sağanağın ardından denizin rengi değişti
FOTO FOKUS
Türkiye, İspanya'daki yangınlarla mücadele için 2 uçak gönderdi
Türkiye, İspanya'daki yangınlarla mücadele için 2 uçak gönderdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ