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Dünya
AA 26.07.2026 21:20

İran: Ukrayna'nın gemi saldırısı cevapsız kalmayacak

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin, söz konusu eylemin cevapsız kalmayacağını söyledi.

İran: Ukrayna'nın gemi saldırısı cevapsız kalmayacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İranlı Bakan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergev Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna tarafından hedef alınan İran gemisi hakkında konuştuğunu belirtti.

Ukrayna İran gemisine saldırdı
Ukrayna İran gemisine saldırdı

Saldırıya tepki gösteren Arakçi, şunları söyledi:

"Zelenskiy, bir İran ticaret gemisine saldırarak bir denizciyi öldürdü. Bu, İsrail'in Avrupa'yı kendi savaşına çekmek amacıyla yaptırdığı, Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlalidir. AB Yüksek Temsilcisi Kallas ve Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığım görüşmelerde, Kiev'deki 'asalak' yönetimin yaptığı bu eylemin cevapsız kalmayacağını açıkça ifade ettim."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, dün, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı "askeri sevkiyat taşıyan" gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını açıklamıştı.

İran ise saldırıya uğrayan geminin bir ticaret gemisi olduğunu ve bir denizcinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı, konuyla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

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