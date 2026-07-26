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Türkiye
AA 26.07.2026 19:36

Tatvan Çevre Yolu'nun gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor

Bitlis'te inşa edilen Tatvan Çevre Yolu'nun 2027'de tamamlanarak bölgenin ve kentin hizmetine sunulması planlanıyor.

Tatvan Çevre Yolu'nun gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor
[Fotograf: AA]

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Karayolları 11. Bölge Müdür Yardımcısı Hacı Emin Topçu ve yüklenici firma yetkilileriyle toplantı yaptı.

Toplantıya telefonla bağlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'e bilgi veren Karakaya, daha sonra 10 bin 237 metrelik çevre yolu güzergahındaki tünel inşaatını, viyadükleri ve diğer çalışmaları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Karakaya, Bitlis ve bölge için çok kıymetli bir kamu yatırımının teknik incelemesini yaptıklarını söyledi.

Tatvan Çevre Yolu'nun gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor

Karayolları Genel Müdürlüğünün kentteki önemli yatırımlarından biri olan Tatvan Çevre Yolu'nun önemli ölçüde tamamlandığını belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Tamamlanma oranı gittikçe artıyor ve 2027 yılı içinde tamamlanıp bölgemizin, ilimizin ve Tatvan'ımızın hizmetine sunulacak. Teknik olarak zor ve mali yönüyle de güçlü bir proje. 10 bin 237 metrelik bir yol. 5 bin 200 metre civarında tünel var. Buna ek olarak 235 metrelik bir viyadük var. Bu ciddi oranda tamamlanma aşamasına geldi. T2 tüneli bu sene bitecek. T1 tüneli, köprü ve viyadük hızla devam ediyor. Tatvan ilçe trafiğini yüzde 50'nin üzerinde hafifletecek olan bu projenin tamamlanmasıyla inanıyoruz ki doğunun incisi Tatvan ilçemiz ciddi bir nefes alacak."

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda bu talebi hızla gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakan Uraloğlu'na ve Bedirhanoğlu'na teşekkür eden Karakaya, kentte birçok hizmetin yapıldığını vurguladı.

Tatvan Çevre Yolu'nun gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor

Karakaya, Tatvan Çevre Yolu'nun sadece Tatvan'a değil, Van, Diyarbakır, Bitlis ve Siirt bölgesine hitap eden önemli bir proje olduğunu anlattı.

Bu yıl köy yollarında da bitümlü sıcak karışım asfalt uzunluğunu 300 kilometreye çıkardıklarını, parke taşı, içme suyu gibi diğer altyapı hizmetlerinin devam ettiğini dile getiren Karakaya, "Aklımıza gelebilecek birçok hizmet hızla devam ediyor. Vatandaşımızın devletimizden de beklentileri oldukça yüksek. Bununla gurur duyuyoruz. Vatandaşımız devletine olan güvenini yansıtıyor, daha iyi hizmet istiyor. Hizmetlerin kalitesini yükseltmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

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