Parçalı Bulutlu 24.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.07.2026 16:43

Ormanlık alanlara giriş yasağına uymayan 513 kişiye ceza

İstanbul Sultanbeyli'de ormanlık alanlara giriş yasağına uymayan 513 kişiye toplam 1 milyon 900 bin 665 lira ceza kesildi.

Ormanlık alanlara giriş yasağına uymayan 513 kişiye ceza
[Fotograf: AA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 6831 sayılı Orman Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında kent genelinde 8 Haziran-15 Ekim tarihlerinde uygulanan ormanlık alanlara giriş yasağına yönelik Sultanbeyli'de denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, 8 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Aydos, Teferrüçtepe, Uzundere ve Şalgamlı ormanlarında yapılan kontrollerde yasağa uymadıkları belirlenen 513 kişiye toplam 1 milyon 900 bin 665 lira idari para cezası uyguladı.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı, 6 kişi hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", 1 kişi hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı.

Kontrollerde 2 ruhsatsız tabanca ile 2 kurusıkı tabanca da ele geçirildi.

ETİKETLER
İstanbul Orman
Sıradaki Haber
Hava yolu yolcu sayısında yeni hedef: 258,6 milyon
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:27
Türkiye, İspanya'daki yangınlarla mücadele için 2 uçak gönderdi
17:17
Rize'de yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü
17:07
Gürsel Tekin'den CHP'nin üye katılım törenine ilişkin açıklama
16:56
İran: ABD son iki gecedir saldırılarını durdurunca, biz de durdurduk
16:54
İrlanda'da Türk mescidine ırkçı saldırı düzenlendi
17:29
Şampiyon Filenin Sultanları
Kurutulmuş domatesin ihracat yolculuğu 61 milyon dolar getirdi
Kurutulmuş domatesin ihracat yolculuğu 61 milyon dolar getirdi
FOTO FOKUS
Türkiye, İspanya'daki yangınlarla mücadele için 2 uçak gönderdi
Türkiye, İspanya'daki yangınlarla mücadele için 2 uçak gönderdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ