Türkiye, İspanya'daki yangınlarla mücadele için 2 uçak gönderdi

Türkiye, geçmişte olduğu gibi ihtiyaç duyan ülkelerin yanında olmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın destek talebi üzerine Türkiye'nin iki yangın söndürme uçağını bu ülkeye gönderdiğini açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugün de ihtiyaç duyan ülkelerin yanında olmaya devam ettiğini belirtti.

İspanya'nın destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini bildiren Yumaklı, bugün yola çıkan uçakların mürettebatına ve yangınlarla mücadele eden tüm ekiplere başarı diledi.

Yumaklı, "Dileğimiz; dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir ormanın yanmaması, hiçbir canın zarar görmemesidir. Çünkü orman, bütün insanlığın ortak mirasıdır" ifadelerini kullandı.