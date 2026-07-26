Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Munir ile yaptığı görüşmelerde, İran ve ABD arasındaki müzakere sürecini ele aldı.