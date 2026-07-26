Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Munir ile yaptığı görüşmelerde, İran ve ABD arasındaki müzakere sürecini ele aldı.