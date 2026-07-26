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Gündem
TRT Haber 26.07.2026 17:35

Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Munir ile yaptığı görüşmelerde, İran ve ABD arasındaki müzakere sürecini ele aldı.

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