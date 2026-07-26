Gürsel Tekin'den CHP'nin üye katılım törenine ilişkin açıklama

Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla dün Sarıyer'de yapılan, yeni üyelere ve daha önce partiden ihraç edilip yeniden katılanlara rozet takma törenine ilişkin, partisinin İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Kamuoyunda gündeme gelen törene cast ajansından kişilerin servis araçlarıyla getirildiği yönündeki iddiaları reddeden Tekin, Sarıyer'de dün geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini, farklı siyasi partilerden yüzlerce kişinin partiye katıldığını ve kimsenin siciline bakacak durumda olmadıklarını dile getirdi.

"Partililik tamamen gönüllülüğe dayalı bir şeydir"

Toplantıya birçok kişinin kendi imkanlarıyla geldiğini, bir kısım gencin de zaman zaman ulaşım desteği istediğini anlatan Tekin, "Onun dışında herhangi bir para harcayacak imkanımız da yok, böyle bir olanağımız olsa da yapmayız. Çünkü partililik tamamen gönüllülüğe dayalı bir şeydir. Önce bize salonu tahsis eden Sarıyer Belediye Başkanı'mız ve yöneticileri linç edildi. O salonları, her Türk vatandaşı parasını yatırır ve kiralar. Kendi partinizin belediye başkanının salonunu kiralıyorsunuz, belediye başkanı size salonu verdiği için linç edildi" ifadelerini kullandı.

Bazı medya organlarında toplantıya bazı kişilerin cast ajansından araçlarla getirildiğine ilişkin çıkan haberlere, "Vallahi şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar" diyerek tepki gösteren Tekin, tezgah kurularak kendilerine iftira atıldığını savundu.

"Kurulan FETÖ'vari tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım"

Tekin, ulaşım talebi olanları ve gençlik kolları başkanını aradıklarını, ancak bu kişileri kimsenin tanımadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Doğal olarak yapılması gereken bir tek şey var, iki kişi bilebilir. Bir, bu kirli tuzak kuran medya bilebilir, ikincisi devletimizin savcıları soruşturmayla yapabilir. Gece hemen hiç bugünü beklemeden cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Burada açık ve net söylüyorum, başta Gürsel Tekin ve arkadaşlarımız olarak hiçbir kirli tarafta olmadık. Ne içeride ne dışarıda hiç kimseye tuzak kurmadık. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar dibine kadar sonuna gideceksiniz. Bu kurulan FETÖ'vari tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Bulacağız hiç kimse merak etmesin."

Üye katılım töreninin yapıldığı salonun kapasitesi sınırlı olduğu için 700-800 kişinin içeri giremediğini kaydeden Tekin, ilerleyen günlerde daha büyük salonlarda katılımcıları karşılayacaklarını dile getirdi.