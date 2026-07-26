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Dünya
AA 26.07.2026 16:51

İrlanda'da Türk mescidine ırkçı saldırı düzenlendi

İrlanda’nın başkenti Dublin’de Türk toplumunun kullandığı Sultan Mecid Eğitim Merkezi ve Mescidi, aşırı sağcı bir grubun saldırısına uğradı.

İrlanda'da Türk mescidine ırkçı saldırı düzenlendi
[Fotograf: AA]

İrlanda’nın başkenti Dublin’de Türk toplumunun ibadet ve kültür merkezi olarak kullandığı Sultan Mecid Eğitim Merkezi ve Mescidi'ne cuma namazı sırasında girmeye çalışan aşırı sağcı bir kişi, kendilerine izin vermeyen güvenlik görevlisine yumrukla saldırdı.

24 Temmuz Cuma günü cuma namazının kılındığı sırada merkeze girmek isteyen aşırı sağcı gruba, ibadetin devam etmesi nedeniyle güvenlik görevlileri izin vermedi.

Bunun üzerine çıkan tartışmada gruptaki kişilerden biri, mescidin girişindeki Türk güvenlik görevlisine yumrukla saldırdı.

Saldırganların olay anlarını cep telefonuyla kaydettiği ve görüntüleri daha sonra sosyal medyada paylaştığı belirtildi.

Mescidin güvenlik görevlileri ile çevredekilerin müdahalesiyle olayın büyümesi önlenirken, Hardwicke Lane bölgesinde bulunan Sultan Mecid Eğitim Merkezi ve Mescidi yetkilileri saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

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