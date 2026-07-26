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TRT Haber
HABER GİRİŞ
26.07.2026 15:18
, 26.07.2026 15:20
İran medyası: Hürmüz'de petrol tankerinde patlama oldu
Tesnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınına çarpan bir petrol tankerinde patlama meydana geldiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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